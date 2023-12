Lazio-Bayern Monaco in tv: data, orario e streaming andata ottavi di finale Champions League 2023/2024

La Lazio sfiderà il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. La squadra di Maurizio Sarri è arrivata al secondo posto nei gironi, alle spalle dell’Atletico Madrid, e si è presentata al sorteggio di Nyon da non testa di serie. Entro le 18:00 di oggi si sapranno date e orari ufficiali. L’andata degli ottavi di finale – che i biancocelesti giocheranno all’Olimpico – è in programma alle 21:00 in uno di questi giorni: 13, 14, 20 o 21 febbraio 2024, ma bisogna ancora aspettare per conoscere la data del match di andata della squadra biancoceleste. Per quel che riguarda la diretta tv, le partite saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go, con possibilità di diretta in chiaro su Canale 5. Una gara del mercoledì sarà invece disponibile in esclusiva su Prime Video. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e novità in relazione agli orari e alla copertura televisiva del match.

LE INFORMAZIONI SUL RITORNO

LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI