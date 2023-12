Rennes-Milan: data, orario e diretta tv ritorno playoff Europa League 2023/2024

Il Milan affronterà il Rennes. I rossoneri se la vedranno con la squadra francese nel ritorno del playoff di Europa League 2023/2024, il match è previsto in trasferta per giovedì 22 febbraio con fischio d’inizio fissato o per le ore 18:45 o per le ore 21:00 (il calendario definitivo verrà pubblicato dall’Uefa entro le 18 di oggi). La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn e non è escluso anche che venga trasmessa in chiaro su Tv 8.

La squadra allenata da Stefano Pioli vuole affrontare con serietà l’Europa League per cercare di arrivare sino in fondo. Leao e compagni hanno chiuso al terzo posto il girone di Champions League dietro a Borussia Dortmund e Psg e davanti al Newcastle per via della vittoria maturata in rimonta e per 2-1 all’ultima giornata della fase a gironi.