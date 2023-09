Highlights Italia-Polonia 1-3 (25-15, 24-26, 23-25, 21-25), Preolimpico volley femminile 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Italia-Polonia, sfida del torneo Preolimpico di volley femminile 2023 in vista dei Giochi di Parigi 2024. Le azzurre di Mazzanti non riescono a conquistare il pass diretto per i prossimi Giochi, arrivando terze nel gruppo dopo questa sconfitta in quattro set per mano della Polonia padrona di casa.