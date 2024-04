Latina-Taranto oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Latina-Taranto sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Serve ancora un punto ai pontini per essere certi di qualificarsi ai playoff, mentre i pugliesi sono quinti, sanno di non poter scivolare indietro in griglia playoff, ma al contempo hanno ancora la possibilità di agguantare il quarto posto. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di sabato 27 aprile, diretta tv su Sky Sport 253, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.