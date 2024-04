Lecce-Monza 1-1, Gotti: “Pareggio risultato più giusto, ma resta l’amaro in bocca”

“Non posso rimproverare niente ai miei giocatori in termini di attitudine e attenzione. E’ stata una partita tosta in cui nessuno si è risparmiato e, anche se non tutti hanno fatto una buona partita dal punto di vista della qualità, la squadra ha fatto bene“. Così Luca Gotti, tecnico del Lecce, ai microfoni di Dazn dopo l’1-1 contro il Monza nella gara valida per la 34^ giornata di Serie A.

“Resta l’amaro in bocca, specialmente per aver subito un gol con un rigore di questo tipo, ma abbiamo fatto un piccolo passo che può servire per il raggiungimento della salvezza – ha proseguito l’allenatore dei salentini – Dispiace perché avevamo segnato in avvio di recupero dopo non aver concesso nulla nel resto della gara, ma il pareggio era probabilmente il risultato più giusto. Ci siamo goduti per qualche minuto una classifica che sarebbe stata quasi definitiva“.