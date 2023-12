Latina-Sorrento in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Sorrento, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra nerazzurra, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia subita per mano del Pescara, vuole subito tornare alla vittoria per mantenere un buon piazzamento di classifica. La formazione ospite, dal suo canto, ha un disperato bisogno di vincere per uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 4 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

