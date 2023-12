Come seguire Fiorentina-Parma in tv: canale, orario e streaming Coppa Italia 2023/2024

Grande attesa per il fischio d’inizio di Fiorentina-Parma, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 di mercoledì 6 dicembre nella cornice dello stadio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Italia Uno e in streaming su Mediaset Infinity. La squadra di Vincenzo Italiano insegue la seconda finale consecutiva dopo quella persa l’anno scorso contro l’Inter all’Olimpico. Per il Parma capolista (col Venezia) in Serie B c’è un esame duro da superare. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida che mette in palio il pass per i quarti di finale. Chi vince, sfida una tra Inter e Bologna.