Latina-Catania oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Latina-Catania, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I nerazzurri hanno ambizioni di playoff e per questo motivo sperano di portare a casa una preziosa vittoria tra le mura amiche. La compagine siciliana, dal suo canto, deve fare ancora dei punti per garantirsi la permanenza nella categoria anche nella prossima stagione. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 14 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 258.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA