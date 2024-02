F1, presentazione Mercedes 2024 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

E’ tempo di presentazioni per i team di Formula 1, che scaldano i motori in vista della nuova stagione. Oggi, 14 febbraio, la Mercedes svelerà la livrea della W15, monoposto in gara nel campionato 2024 ormai alle porte. La vettura, l’ultima Mercedes di Lewis Hamilton e la terza per George Russell, ambisce a far tornare le frecce d’argento tra le prime file della griglia. A partire dalla 11.15, la presentazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 e NOW.