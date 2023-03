Ladegbuwa-Imolese oggi in tv: canale orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Ladegbuwa-Imolese sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il torneo di Viareggio 2023. Nella seconda giornata del girone 8 del gruppo B gli africani, vincitori all’esordio, se la vedranno contro i romagnoli che hanno invece da riscattare il ko dell’esordio. Al Bini di Carrara chi avrà la meglio? Si parte alle ore 15 di giovedì 23 marzo, diretta tv o streaming non disponibile, diretta testuale su Sportface.

DIRETTA TESTUALE