La Bobo TV accoglie gli youtuber: con Vieri ci sono ‘Gabboman e Fabio’

La Bobo TV riparte. Senza Adani, Cassano e Ventola. Stasera lunedì 6 novembre, a partire dalle 21.00, Bobo Vieri terrà il suo ‘Talk Show’ in compagnia di due ospiti: gli youtuber Gabboman e Fabio, due tifosi della Roma, divenuti noti per le reazioni alle partite di calcio dei giallorossi (e non solo) e delle notizie di mercato più importanti del mondo del calcio. Una svolta per la piattaforma Twitch di Vieri, che quindi allarga il suo talk anche ai volti noti di Youtube Italia. A renderlo noto è lo stesso youtuber romano con una storia Instagram, poi ripostata dall’ex fuoriclasse di Inter e Lazio. Aspettando i retroscena sulla (presunta) rottura con gli storici protagonisti, la Bobo TV riparte e analizzerà l’ultimo impegno di campionato che ha ridisegnato i piani alti della classifica.