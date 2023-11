Calcio, Mondiali Under 17: Nainggolan raccoglie l’invito di Thohir, sarà presente in Indonesia

Attraverso un post su Instagram, il presidente della Federcalcio indonesiana Erick Thohir ha annunciato la presenza di Radja Nainggolan in occasione della Coppa del Mondo Under 17, che si disputerà proprio in Indonesia. Il centrocampista belga, che nel 2018 militò proprio nell’Inter di Thoir, ha ringraziato l’ex patron per l’invito ed ha incoraggiato gli spettatori ad acquistare i biglietti e riempire gli stadi. La manifestazione prenderà il via nella giornata di venerdì 10 novembre.

