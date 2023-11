Milano-Cortina 2026, Cirio: “Si va avanti per la pista da bob a Cesana, c’è ancora speranza”

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, è tornato a parlare della possibilità che ad ospitare le gare di bob per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sia la pista di Cesana: “C’è ancora speranza, si sta andando avanti. Ne è una prova il fatto che il governo italiano abbia dato a noi una lettera di incarico con una serie di quesiti su cui stanno lavorando i tecnici. Il Cio? La sua posizione è nota, l’unico obiettivo è quello di vedere fatte le cose con certezza. Ha detto ciò che direbbe chiunque, ovvero che una cosa esistente da più garanzie di un’altra ancora da fare“. Cirio tuttavia non perde l’ottimismo: “Sono fiducioso che riusciremo a realizzare l’opera nei tempi prestabiliti. Ci faremo carico noi della progettazione, prevedendo una spesa che si aggira sui 32-33 milioni. Lo Stato risparmierà dunque oltre 50 milioni, visto che la base d’asta di Cortina era 82, ma i fondi assegnati a Cortina sono in un decreto e vanno spostati per essere assegnati a noi“.