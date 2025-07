Venerdì 25 luglio alle 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana, la Nazionale italiana femminile disputerà il primo dei due test di preparazione in vista della Rugby World Cup.

La Nazionale Italiana Femminile si sta preparando per la Rugby World Cup da settimane. Prima della partenza per l’Inghilterra però, sono in programma due test, contro Scozia e Giappone. Test importanti per saggiare lo stato dell’arte e arrivare al meglio alla rassegna iridata.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

Per il primo test contro le scozzesi, in programma venerdì 25 luglio alle 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana (diretta su Federugby.it e Rugbypass.tv, biglietti in vendita allo stadio il giorno di gara), coach Roselli sceglie una formazione che vede una prima linea formata da Maris, Vecchini e Seye, con Duca e Fedrighi in seconda linea, Sgorbini, Veronese e la Capitana, Elisa Giordano, in terza.

Mediana affidata a Sofia Stefan ed Emma Stevanin, i centri saranno Sara Mannini e Michela Sillari, mentre il triangolo allargato sarà formato da Alyssa D’Incà, Aura Muzzo e Francesca Granzotto.

Per affrontare una squadra collaudata come la Scozia di Coach Bryan Easson, che ha annunciato che lascerà il ruolo di capo allenatore della Nazionale al termine della RWC, Roselli si affida dunque a un gruppo collaudato, al netto dell’assenza di Vittoria Ostuni Minuzzi, alle prese con il recupero dopo un’infortunio a un dito di una mano, ma con le ritrovate Alessia Pilani e Ilaria Arrighetti, che partiranno dalla panchina e che tornano in formazione dopo l’assenza nello scorso Guinness Women’s Six Nations. Presenti in panchina anche Desiree Spinelli, Silvia Turani, Sara Tounesi, Alia Bitonci, Veronica Madia e Beatrice Rigoni.

Allo Zaffanella dunque, andrà in scena un test match internazionale, a pochi giorni dal World Rugby U20 Championship, che ha visto proprio Viadana tra le sedi ospitanti dell’edizione 2025. Stavolta, saranno le Azzurre a calcare il campo, con l’obiettivo di mettere in pratica tutto ciò che è stato preparato in questi mesi di raduni e allenamenti.

La Formazione dell’Italia per il test precordiale con la Scozia

15. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 19 caps)

14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 54 caps)

13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 91 caps)

12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 8 caps)

11. Alyssa D’INCÀ (Svincolata, 31 caps)

10. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 22 caps)

9. Sofia STEFAN (RC Toulon, 96 caps)

8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 73 caps)

7. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 27 caps)

6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 33 caps)

5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 57 caps)

4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 62 caps)

3. Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 32 caps)

2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 36 caps)

1. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 37 caps)

A disposizione

16. Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso, 3 caps)

17. Silvia TURANI (Harlequins, 42 caps)

18. Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 7 caps)

19. Sara TOUNESI (Stade Bordelais Rugby, 48 caps)

20. Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, 62 caps)

21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 5 caps)

22. Veronica MADIA (Svincolata, 56 caps)

23. Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 84 caps)

I prossimi impegni delle Azzurre

Venerdì 25 luglio, ore 19.30, Viadana, Stadio Luigi Zaffanella – Test Match

Italia v Scozia

Sabato 9 agosto, ore 19.30, Calvisano, Stadio San Michele – Test Match

Italia v Giappone

Sabato 23 agosto 2025, ore 21:15, Exeter, Sandy Park, Rugby World Cup England 2025 – I giornata

Francia v Italia

Domenica 31 agosto 2025, ore 16:30, York, York Community Stadium, Rugby World Cup England 2025 – II giornata

Italia v Sudafrica

Domenica 7 settembre 2025, ore 15:00, Northampton, Franklin’s Garden, Rugby World Cup England 2025 – III giornata

Italia v Brasile