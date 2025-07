Ora è ufficiale, Joao Mario è un nuovo giocatore della Juventus, che ha invece ceduto Alberto Costa al Porto: le cifre.

Dopo aver ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceiçao dal Porto, la Juventus ha concluso un altro affare con i Dragoes. Coinvolte sempre le fasce, ma qualche metro più indietro rispetto all’ala. I protagonisti dell’affare questa volta sono Alberto Costa e Joao Mario.

I due esterni destri lusitani hanno già compiuto il percorso inverso. Alberto Costa è tornato in Portogallo, la sua patria, dove a gennaio Cristiano Giuntoli l’aveva prelevato dal Vitoria Guimaraes. Joao Mario, invece, dopo essere cresciuto nel Porto, ha lasciato per la prima volta il paese lusitano trasferendosi alla Juventus.

Joao Mario alla Juventus e Alberto Costa al Porto: le cifre ufficiali

In serata, la Juventus ha diramato due comunicati circa l’acquisto di Joao Mario dal Porto e la cessione di Alberto Costa proprio al club allenato da Francesco Farioli. “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Porto FC per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Oliveira Baio, a fronte di un corrispettivo di € 15 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 2,3 milioni, al netto degli oneri accessori”.

La nota prosegue: “In data 24 luglio 2025, come descritto nel relativo comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore João Mário Neto Lopes, a fronte di un corrispettivo fisso di € 11,4 milioni. Le operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a favore di Juventus – basato sul differenziale dei corrispettivi fissi e di taluni oneri accessori – pari a ca. € 3 milioni“.