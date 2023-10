Korda-Mannarino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming finale Atp Astana 2023

Sebastian Korda sfiderà Adrian Mannarino nella finale dell’ATP 250 di Astana 2023, torneo in programma sul cemento kazako. Seconda finale stagionale dopo quella di Adelaide persa a inizio anno contro Djokovic per lo statunitense, che sta lentamente ritrovando la sua forma migliore. Dopo il successo in rimonta ai danni di Medjedovic in semifinale, maturato dopo tre tie-break, Korda va a caccia del secondo titolo in carriera nonché del best ranking di numero 22.

Secondo i bookmakers scenderà in campo con i favori del pronostico ma non dovrà sottovalutare Mannarino, che nonostante i 35 anni d’età sta vivendo una delle migliori stagioni della carriera. Basti pensare che ad Astana è arrivata la terza finale del suo 2023 dopo quelle di Maiorca (persa) e Newport (vinta). Il francese ha perso un solo set in tutta la settimana (al secondo turno contro Kachmazov) ed è reduce dai successi ai danni degli austriaci Rodionov e Ofner. Tra lui e Korda non ci sono precedenti.

Korda e Mannarino scenderanno in campo oggi, martedì 3 ottobre, alle ore 12:30 italiane. La diretta televisiva del torneo di Astana è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming, che sarà fruibile infine tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP) In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.