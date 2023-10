Kalev/Cramo-Brindisi oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Kalev/Cramo-Brindisi, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo F della Europe Cup 2023/2024 di basket. Secondo impegno per la formazione pugliese, attesa da questa trasferta dopo aver perso all’esordio contro il Saragozza. Sarà il debutto nella competizione per gli estoni, visto il rinvio della partita della scorsa settimana contro il Ness Ziona. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di mercoledì 25 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Kalev/Cramo-Brindisi, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.