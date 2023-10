Monopoli-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Picerno, match valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I biancoverdi padroni di casa, dopo il netto successo ottenuto nel derby pugliese contro la Virtus Francavilla, vogliono dare continuità ai loro risultati anche in casa. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce dal pareggio casalingo contro il Messina e vuole tornare a fare bottino pieno. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 25 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 259.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA