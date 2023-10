Juventus-Verona, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo il grande successo conquistato al Giuseppe Meazza con il Milan, vuole proseguire su questa strada anche contro l’Hellas Verona nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine bianconera, in caso di vittoria, potrebbe portarsi momentaneamente in vetta alla classifica in attesa di Inter e Milan. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 27 ottobre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

