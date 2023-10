LIVE – Juventus-Verona, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo il grande successo conquistato al Giuseppe Meazza con il Milan, vuole proseguire su questa strada anche contro l’Hellas Verona nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine bianconera, in caso di vittoria, potrebbe portarsi momentaneamente in vetta alla classifica in attesa di Inter e Milan. Nella giornata odierna, venerdì 27 ottobre, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

TERMINA LA CONFERENZA STAMPA.

14.16 Allegri: “Sono due gruppi diversi questo e quello dell’anno scorso, ma con stessi obiettivi. Noi dobbiamo cercare di ottenere il meglio dal gruppo che abbiamo. Anche Iling-Junior a sinistra può giocare perchè sta molto bene“.

14.14 Allegri: “Porsi al pari dell’avversario è questione di rispetto. Per arrivare tra le prime 4 le gare da vincere sono quelle che non sono considerate scontri diretti. In queste, se non hai rispetto, ti complichi la vita. Se hai rispetto hai più chance di vincere“.

14.11 Allegri: “McKennie può essere utile in una partita fisica come quella di domani, lui sta facendo molto bene e dovrà continuare a farlo da qui alla fine. Ci danno per favoriti ed è normale: siamo la Juve. Noi conosciamo i nostri limiti e devono diventare punti di forza“.

14.10 Allegri: “Domani è una partita che a livello di motivazioni è più difficile da preparare, non dobbiamo avere superficialità. Domani è uno step di crescita importante per la squadra, da qui alla fine dobbiamo imparare a mantenere sempre l’equilibrio“.

14.08 Allegri: “Nonge è un giocatore giovanissimo che sa giocare molto bene a calcio, ma deve crescere in tantissime cose. Per quanto riguarda invece l’ultima parte di San Siro abbiamo rivisto i video e ho parlato con i ragazzi. Dobbiamo essere equilibrati“.

14.07 Allegri: “Nicolussi Caviglia lo vedo più davanti alla difesa, ma è un ragazzo intelligente e può ricoprire diversi ruoli. Arriverà il suo momento. Gara diversa rispetto a quella con il Sassuolo, avremo anche il pubblico a darci una mano. Contano i 3 punti”

14.04 Allegri: “Nessuno vuole scappare dalla parola Scudetto. Il calcio è fatto di momenti e bisogna essere realisti: stiamo lavorando bene, bisogna farlo sempre meglio. Allo stesso modo bisogna avere chiaro che l’obiettivo deve essere giocare la Champions l’anno prossimo“.

14.03 Allegri: “Stiamo tutti bene, Chiesa ha lavorato bene in settimana Vlahovic era già più avanti. Non ho deciso se giocheranno titolari. Tralasciando i singoli, domani dobbiamo ricordare che è una partita pericolosa e se non ci mettiamo al pari loro possiamo rischiare“.

14.01 Allegri: “La partita di domani ha molte insidie. Il Verona era partito bene, ha forza fisica e ti impegna fisicamente nella gara. Per dare un senso alla vittoria di domenica col Milan dobbiamo fare risultato“.

14.00 Inizia la conferenza stampa.

13.53 Ci siamo! Fra alcuni minuti Massimiliano Allegri sarà a disposizione dei giornalisti per domande e curiosità. Sportace.it vi racconterà la diretta testuale della conferenza.