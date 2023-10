Parigi 2024, la Federcalcio francese: “Faremo di tutto per avere Mbappé”

La prossima estate sarà certamente importante per il futuro di Kylian Mbappé, ancora una volta tutt’altro che sicuro di rimanere al PSG. Ma in ballo non c’è solo il calcio per club, ma anche la Nazionale e le Olimpiadi da giocare in casa. “È nostro dovere fare tutto il possibile per avere i migliori giocatori”, ha dichiarato a Le Parisien Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese. Il torneo di calcio maschile dei Giochi è in programma dal 24 luglio al 10 agosto, ma non fa parte del calendario Fifa, quindi i club non hanno l’obbligo di concedere i loro giocatori. “I presidenti dei club sanno che devono partecipare a una missione di interesse generale per sostenere la nostra squadra nazionale – il commento di Diallo – e garantire che ottenga almeno una medaglia. Ci hanno dato piena disponibilità”, ha detto Diallo. Nel caso dovesse essere convocato dal ct dell’Olimpica Thierry Henry, Mbappé occuperebbe uno dei tre posti in rosa riservati ai giocatori di età superiore ai 23 anni.