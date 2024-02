Juventus-Udinese, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo la sconfitta subita nel derby d’Italia contro l’Inter, vuole cercare di rialzare la testa contro l’Udinese nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono restare in scia ai nerazzurri per continuare a sperare nello Scudetto e vanno a caccia dei tre punti. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

