Sorrento-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Picerno, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono una delle sorprese di questa stagione e ora puntano dritti verso la qualificazione ai playoff, per questo vogliono i tre punti tra le mura amiche. La formazione ospite, dal suo canto, è in piena lotta per la promozione diretta in Serie B e non vuole smettere di sognare. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA