LIVE – Juventus-Udinese, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA)

La Juventus, dopo la sconfitta subita nel derby d’Italia contro l’Inter, vuole cercare di rialzare la testa contro l’Udinese nel match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono restare in scia ai nerazzurri per continuare a sperare nello Scudetto e vanno a caccia dei tre punti. Nella giornata odierna, domenica 11 febbraio, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

14.14 Finisce qui la conferenza stampa di Allegri.

14.13 “La parola crisi è una metafora, due partite un punto è un dato di fatto. Contano quelle cose lì. Domani bisogna affrontare la partita con grande rispetto dell’Udinese, che ha meno punti di quelli che dovrebbe”.

14.12 “Rimpianti contro l’Inter no, buona partita, nel secondo tempo potevamo farne o subirne. In questo momento in testa al campionato c’è la squadra più forte, non lo dico ora, era favorita all’inizio e lo sarà fino alla fine. Noi domani torniamo a vincere, veniamo da un punto”.

14.11 “Alex Sandro giocatore importante, ha vinto scudetti e può dare ancora tanto al calcio. Non è semplice da trovare”.

14.10 “Ho visto Sassuolo-Torino, poi un pezzettino di Sanremo. Ho sentito la canzone della ragazza che ha vinto, poi mi sono addormentato, alle 11 di solito vado a dormire”.

14.09 “A Chiesa chiedo buone prestazioni e mettersi a disposizione della squadra come tutti. Se giocherà dall’inizio avrà una possibilità importante. L’anno scorso ha avuto il crociato, quest’anno qualche intoppo. Ma è un giocatore importante per la Juventus, da lui ci aspettiamo molto”.

14.08 “La squadra sta bene dal punto di vista mentale. Perdere lo scontro diretto ci sta, l’Inter sta facendo cose straordinarie. Una partita non ti fa buttar via il lavoro fatto in questi mesi. Abbiamo imparato molto, non buttiamo via nulla”.

14.07 “La vittoria dell’Inter domani non ci fa andare in campo demotivati, anzi. Dovremo essere ancor più motivati, domani puntiamo alla vittoria, ad allungare sulla quinta e ritornare a -4 dall’Inter. Non vedo analogie con la questione dello scudetto perso in albergo dal Napoli contro di noi. Domani per la Champion non dico decisiva ma molto importante”.

14.06 “L’Inter che era la favorita non bisognava aspettare la partita di ieri con la Roma. Noi abbiamo fatto 53 punti, è importante tornare alla vittoria domani, ci allontaniamo in modo molto importante dal quinto posto e torneremmo alla vittoria. E poi saremo di nuovo a -4 dall’Inter. Stiamo facendo il nostro percorso, l’Inter fa cose straordinarie, ha vinto 7 partite su 7 nel 2024, noi dovremo fare il meglio possibile un passo alla volta”.

14.05 “Alcaraz non è pronto per giocare dall’inizio. Per me ha potenzialità, ma è difficile valutarlo subito. Ci tornerà utile da qui a fine stagione”.

14.04 “Vlahovic lieve affaticamento adduttore, tornerà col Verona. Chiesa sta bene come Yildiz e Milik, domani valuterò chi giocherà tra Yildiz e Chiesa”.

14.03 “Cerchiamo di finire bene la stagione. Ho ancora un anno di contratto, sono i risultati comunque a deciderla per gli allenatori. Sono soddisfatto di questo traguardo, domani raggiungo Lippi che ha fatto la storia della Juventus e del calcio italiano. E’ una persona straordinaria. Però dobbiamo vincere, la panchina numero 405 passa in secondo piano”.

14.02 “Il gruppo ha lavorato bene come sempre, non mi posso assolutamente lamentare. Domani bisogna cercare di tornare alla vittoria, veniamo da un punto, contro una squadra che per valore e partite giocate non merita assolutamente la classifica che ha. Dobbiamo avere grande rispetto, è una squadra fisica con buoni giocatori. Non è assolutamente facile”.

14.01 Inizia la conferenza.

14.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Udinese.