Juventus U23-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus U23-Recanatese, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa vanno a caccia dei tre punti per riavvicinarsi alla zona playoff dopo un avvio di stagione complicato. La formazione marchigiana, dal suo canto, spera di raccogliere preziosi punti su un campo molto ostico in modo tale da allontanarsi dalla zona più calda della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

