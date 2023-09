Brindisi-Oradea oggi in tv: programma, orario e diretta Champions League 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Oradea, sfida valida per i quarti di finale delle qualificazioni della Champions League 2023/2024 di basket. Comincia contro la formazione rumena la nuova stagione per gli uomini di coach Corbani, alla ricerca di un posto nei gironi della competizione europea. Si parte, quindi, subito con una partita da dentro o fuori: chi vince, infatti, potrà proseguire nell’inseguimento di un posto nei gironi, mentre chi perde torna a casa. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 27 settembre sul parquet della Gloria Sports Arena di Belek, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Oradea, valida per le qualificazioni alla Champions League 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine della sfida per non perdersi davvero nulla.