LIVE – Juventus U23-Perugia, Serie C 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Juventus U23-Perugia, match valido per la nona giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Si parte dalle 14.00 al Giuseppe Moccagatta di Alessandria per un match che vedrà difronte due squadre partite in maniera diversa in questo avvio di stagione. I padroni di casa sono infatti partiti con il freno a mano tirato, mentre gli umbri sono in lotta per le prime posizioni. Chi vincerà?

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH

DOVE VEDERE IL MATCH IN TV

Juventus U23 – Perugia