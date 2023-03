Genoa-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Genoa-Cosenza, match valido per la ventottesima giornata di Serie B 2022/2023. Al Luigi Ferraris in campo due squadre che sono agli opposti in classifica. I padroni di casa infatti, sono al terzo posto, con la possibilità di superare nuovamente il Bari secondo a +2. Gli ospiti invece, sono ultimi in classifica, a però solo 4 punti dal quindicesimo posto che significa salvezza. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 20:30 di lunedì 6 marzo, la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportace vi offrirà una diretta testuale dell’incontro.

LA DIRETTA DEL MATCH

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA