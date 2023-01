Juventus-Napoli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ottavi Coppa Italia Primavera 2022/2023

Juventus-Napoli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2022/2023. Ci siamo: bianconeri e azzurri (che peraltro si daranno battaglia pochi giorni in Serie A) si sfidano con le formazioni U19 per un posto ai quarti di finale di questa competizione collaterale. Chi vincerà al Training Center di Vinovo? Si parte alle ore 13 di martedì 10 gennaio, diretta tv e streaming non disponibile, diretta scritta su Sportface.

