Poliziotto ferito dopo derby col Padova, Daspo di 5 anni a tifoso Vicenza

Il tifoso del Vicenza che domenica ha ferito un poliziotto, è stato sanzionato con un Daspo di 5 anni, oltre al foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza per 3 anni. L’episodio è avvenuto in seguito al derby contro il Padova: dopo l’allarme lanciato dai cittadini in pieno centro storico nella tarda notte, l’uomo, che brandiva in maniera minacciosa una bandiera, ha minacciato le forze dell’ordine occorse sul luogo, tentando di colpire gli agenti con dei calci. Fatto entrare in macchina per essere portato in Questore, il tifoso, visibilmente ubriaco, ha poi colpito al corpo uno degli agenti, che ha avuto bisogno di cure al pronto soccorso.