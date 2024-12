Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Sudtirol, match dello stadio Romeo Menti valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I ragazzi allenati da mister Guido Pagliuca sono reduci da quattro pareggi nelle ultime cinque partite e hanno intenzione di ritrovare il successo, in modo tale da difendere l’attuale piazzamento che varrebbe i playoff.

Juve Stabia-Sudtirol, come seguire il match

La formazione altoatesina, dal suo canto, arriva da quattro sconfitte consecutive e ha assolutamente bisogno di tornare a muovere la classifica, così da allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 6 dicembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

