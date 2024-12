Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, sfida valida come 14^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Momento d’oro per gli uomini di coach Messina, che contro la Stella Rossa ha centrato un successo importantissimo quanto meritato, salendo a sette vittorie e quindi entrando in piena zona play-in, cancellando un avvio che era stato molto negativo. Ora, un nuovo appuntamento molto delicato, contro una squadra che a sua volta era in ripresa, tanto da aver battuto Efes e Real Madrid nelle ultime due giornate, nonostante i francesi non abbiano ancora vinto una partita in trasferta. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di venerdì 6 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, valida per l’Eurolega 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.