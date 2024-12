Gli highlights e le azioni salienti di Inter-Parma 3-1, match della quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Per i padroni di casa a segno Dimarco al 40′, Barella al 53′ e Thuram al 66′; per gli ospiti autogol di Darmian all’81’. In classifica i nerazzurri salgono a quota 31 agganciando l’Atalanta al secondo posto, a -1 dal Napoli capolista. I ducali restano fermi all’11° posto insieme al Torino con 15 punti.

