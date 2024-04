Juve Stabia-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Crotone, match dello stadio Romeo Menti valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra campana è già stata ampiamente promossa in Serie B, ma vuole chiudere una grande stagione nel miglior modo possibile, regalando un’altra vittoria ai suoi tifosi. La compagine calabrese, dal suo canto, deve fare bottino pieno se vuole continuare a sperare di raggiungere la qualificazione ai playoff. La formazione di casa è reduce da tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque giornate e ha intenzione di festeggiare al meglio la promozione insieme ai propri tifosi. Il club ospite, invece, ha conquistato due soli punti nelle ultime cinque sfide e ha assolutamente bisogno di vincere per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 aprile alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

