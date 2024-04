Fiorentina-Genoa oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 18:30 di oggi, lunedì 15 aprile Fiorentina e Genoa scenderanno in campo in occasione del posticipo della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Quella rossoblù è la squadra che la Fiorentina ha affrontato più volte in casa nell’era dei tre punti a vittoria senza mai perdere in Serie A: sono 16 i precedenti al Franchi nel periodo, con nove successi per la viola e sette pareggi. Il Genoa di Gilardino però è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto trasferte di Serie A (3V, 4N), vincendo inoltre la più recente, 2-1 contro l’Hellas Verona. La Fiorentina ha vinto solo due delle 12 gare in campionato nell’anno solare 2024 e cerca la terza per tenere il passo delle rivali europee e per avvicinarsi al meglio all’impegno di Conference League.