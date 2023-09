Irlanda-Olanda oggi in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

L’Irlanda ospita l’Olanda nel match valevole per la fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2024. Match fondamentale per Van Dijk e compagni, che hanno bisogno di una vittoria per consolidare il secondo posto e staccare le rivali. Tra queste anche l’Irlanda, quarta a quota 3 punti e chiamata a far bene se vuole ancora sperare nella qualificazione. Secondo i bookmakers, sarà l’Olanda a partire ampiamente favorita. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di oggi, domenica 10 settembre. Il match sarà visibile in diretta in chiaro, su Canale 20, ma anche su Sky Sport (257). Infine, su Sky Sport Calcio andrà in onda la Diretta Gol per seguire le azioni salienti delle altre partite. Streaming su Sky Go e NOW.