Italia-Spagna, oltre 6 milioni di spettatori tv: share del 33.48%

L’Italia perde contro la Spagna in semifinale di Nations League davanti ad un pubblico di oltre 6 milioni di spettatori in Italia. La sfida contro le “furie rosse” è stata infatti seguita da 6.538.979 spettatori, con uno share del 33,48%, mentre sono state oltre 180mila le visualizzazioni sui canali della Nazionale di “Vivo Azzurro Live”. Ora per gli azzurri è in programma il match per il terzo o quarto posto contro l’Olanda. I giocatori che ieri non sono scesi in campo hanno svolto una seduta di allenamento. Sabato, dopo la conferenza stampa del Ct Mancini e di un giocatore, è prevista la rifinitura che precederà la finalina. Contro Van Dijk e compagni sono 23 i precedenti: dieci vittorie azzurre, dieci pareggi e tre successi olandesi. Due di questi precedenti riguardano proprio la Nations League. Il 7 settembre 2020, ad Amsterdam, decise un gol di Nicolò Barella; il 14 ottobre, invece, 1-1 a Bergamo con reti di Pellegrini e Van de Beek.