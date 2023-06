Qualificazioni Europei 2024, la Finlandia batte la Slovenia: in gol anche Pohjanpalo

di Mattia Zucchiatti 13

La Finlandia batte 2-0 la Slovenia e aggancia la vetta del girone H delle qualificazioni agli Europei del 2024. Al 13′ il bomber del Venezia Joel Pohjanpalo realizza il gol del vantaggio su assist di Pukki, che al 64′ bissa il passaggio vincente, stavolta per Antman. In campo per la Slovenia Stojanovic (Empoli), Lovric e Bijol (Udinese). Nel prossimo turno la Finlandia dovrà sfidare San Marino, mentre la Slovenia dovrà vedersela contro la Danimarca.