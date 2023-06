Juventus: tutto fatto per il passaggio di Kulusevski al Tottenham, altri 30 milioni per il suo cartellino

Buone notizie in casa Juventus, si è sbloccata la trattativa per la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i londinesi verseranno nelle casse bianconere 30 milioni di euro (invece dei 35 inizialmente pattuiti), a cui sono da sommare poi i 10 già versati al momento del prestito di inizia stagione. Per la Juventus quindi, una plsuvalenza importante, e anche la prima cessione tra i giocatori fuori dal progetto.