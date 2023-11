Italia-San Marino in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei U21 2025

Alle 18:30 di giovedì 16 novembre l’Italia U21 sfiderà i pari età del San Marino in occasione del match del girone A di qualificazioni agli Europei del 2025. Gli uomini di Nunziata cercano tre punti in vista del big match per il primato del girone contro l’Irlanda. Dopo la bella vittoria sulla Norvegia, Colombo e compagni non vogliono fermarsi. Italia e San Marino tornano a sfidarsi a livello Under 21 a distanza di 34 anni dal doppio 2-0 per gli Azzurrini del 1989. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.