Bologna, l’ad Fenucci: “Meriti di Motta sono sotto gli occhi di tutti, lavoriamo per blindarlo”

Il Bologna è protagonista di un inizio di stagione più che positivo e Thiago Motta è certamente considerato tra gli artefici di questi successi. A confermarlo è lo stesso amministratore delegato del club felsineo, Claudio Fenucci: “I meriti di Thiago Motta sono sotto gli occhi di tutti. Sta continuando a plasmare questo gruppo di ragazzi, tutti lo seguono con armonia. Stiamo ottenendo buoni risultati, siamo felici dell’inizio della stagione ma poi come sempre tutta l’attenzione è già proiettata al derby dell’Appennino della settimana prossima contro la Fiorentina”, ha dichiarato il dirigente, ospite di ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1.

Per il tecnico potrebbe arrivare a breve un rinnovo di contratto: “Ci stiamo lavorando, abbiamo già parlato con lui, è una trattativa che non vogliamo fare mediaticamente come è nel nostro stile – ha proseguito Fenucci – Quando ci saranno novità, le pubblicheremo. Comunque saremmo intenzionati e molto felici di proseguire un rapporto con lui nel tempo. Mi piacerebbe avere un rapporto lungo con l’allenatore, che consenta di dare una prospettiva futura al lavoro che si sta facendo. Anche lui credo si trovi bene a Bologna, è molto felice del momento che sta vivendo, ci sono tutti i presupposti. Anche perché insieme è possibile realizzare qualcosa che nel passato a Bologna è stato più complesso, pur avendo fatto sempre dei campionati tranquilli. Col lavoro di Thiago, siamo riusciti ad alzare il livello di competitività”.

Fenucci ha poi parlato dell’accordo giunto nelle scorse settimane sui diritti tv: “Credo sia stata la soluzione più giusta. Perché per l’alternativa, il canale della Lega, non c’erano i presupposti. Per la Lega Calcio c’è molto lavoro da fare per migliorare la fruibilità del prodotto, dall’organizzazione dei campionati alla costruzione dei nuovi stadi: sono i più vecchi d’Europa”.