Italia-Portogallo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U19 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Portogallo, match valevole la prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 19 2023. Gli azzurrini guidati da Alberto Bollini, dopo il successo nella gara d’esordio contro Malta, vogliono chiudere subito il discorso qualificazione alle semifinali. La compagine lusitana, dal suo canto, non vuole recitare il ruolo di comparsa ed andrà a caccia dei tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 6 luglio alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a RaiSport, mentre lo streaming a RaiPlay.

