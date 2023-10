Diffidati Italia-Malta, ecco gli azzurri a rischio squalifica in vista dell’Inghilterra

C’è un giocatore della Nazionale nell’elenco dei diffidati prima di Italia-Malta, match valido per le qualificazioni a Euro 2024, e dunque a rischio squalifica in vista del successivo appuntamento per gli azzurri contro l’Inghilterra. Ha già rimediato un cartellino sia contro gli inglesi all’andata che contro i maltesi e per questo motivo il capitano del Napoli è a rischio squalifica qualora dovesse essere ammonito a Bari: in tal caso, salterebbe la trasferta britannica e rientrerebbe a disposizione per Macedonia e Ucraina.