Inghilterra-Malta oggi in tv: canale, orario e streaming Qualificazioni Europei 2024

Tutto pronto per Inghilterra-Malta, match della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2024. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi, venerdì 17 novembre nella cornice di un Wembley Stadium che vuole fare godersi un test abbordabile per la nazionale di Southgate, già qualificata per il torneo tedesco. Senza Bellingham, il Ct è pronto a proporre esperimenti di formazione e a lanciare calciatori fin qui impiegati meno rispetto ai titolarissimi. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le parole dei protagonisti.