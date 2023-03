Italia-Giappone in tv: data, orario e diretta streaming, quarti World Baseball Classic 2023

E’ tutto pronto per i quarti di finale del World Baseball Classic 2023, che vedrà impegnata l’Italia contro il Giappone in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni e spettacolo. Dopo aver compiuto una grande impresa battendo l’Olanda nell’ultima sfida del girone di Taichung a Taiwan, i ragazzi guidati da mister Mike Piazza hanno chiuso il proprio raggruppamento in seconda posizione e ora sono pronti a tentare di bissare la grande prestazione contro gli orange per qualificarsi ad una storica semifinale. La partita andrà in scena alle ore 11:00 italiane della giornata di giovedì 16 marzo e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport; lo streaming sarà affidato a Sky Go e NOW.