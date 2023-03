Scontri Napoli-Eintracht Fancoforte: il sito del club tedesco ignora l’accaduto

Commenti, pareri, giudizi sulla partita, ma nessuna sottolineatura di quello che di brutto è successo a Napoli nelle ore che hanno preceduto e succeduto il match di Champions League fra il club di Spalletti e l’Eintracht Francoforte. Dalla Germania e dal sito ufficiale dell’Eintracht non c’è stata nessuna condanna per i teppisti che nella giornata di mercoledì 15 marzo hanno pensato solo a distruggere ed a creare disordine nelle vie di Napoli. Un gesto sicuramente non nobile del club tedesco, che sul proprio sito nei giorni prima invece aveva gridato allo scandalo per la questione legata all’impossibilità di acquistare i biglietti della partita per i tifosi tedeschi.

Inusuale quello che è accaduto sul sito dell’Eintracht nelle ore susseguenti alla partita fra Napoli e i tedeschi. Il match, probabilmente, passerà alla storia più per i fatti accaduti fuori dal Maradona che per il rotondo 3-0 firmato dalla squadra di Spalletti. I tifosi tedeschi, infatti, hanno imbrattato il capoluogo campano oltre a creare più di qualche preoccupazione alle forze dell’ordine del posto. Di tutto quello che è accaduto, la stampa tedesca non ne ha fatto grande menzione. Solamente la Bild ieri era intervenuta sull’argomento titolando: “Vergogna Champions League a Napoli” puntando il dito contro i supporter dell’Eintracht”. La notizia era stato ripresa anche siti web dei principali media tedeschi, tra cui Faz, Sz e Die Welt.