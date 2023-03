Napoli, il sindaco Manfredi ai tifosi: “Non dipingete piazze e monumenti di azzurro, è vandalismo”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto fare un appello ai tifosi napoletani nel corso della conferenza stampa tenuta in Prefettura a Napoli al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza: “Vorrei fare un appello ai napoletani in vista della festa scudetto: evitate di dipingere piazze e monumenti di azzurro. Sono atti di vandalismo. Grandi feste ma con buon senso”.