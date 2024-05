Italia-Germania in tv: data, orario e diretta streaming Nations League volley maschile 2024

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Germania, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana della Volleyball Nations League maschile 2024 di volley. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo i due test match nel ritiro di Cavalese, iniziano ufficialmente l’estate che culminerà con i Giochi Olimpici di Parigi. Lo scorso anno gli azzurri non sono riusciti a staccare il biglietto per i Giochi nel torneo preolimpico e hanno dunque bisogno di portare a termine un buon girone in questa VNL per assicurarsi la qualificazione olimpica tramite ranking.

Giannelli e compagni vogliono quindi conquistare subito una vittoria per iniziare con il piede giusto: ad attenderli all’esordio c’è la compagine tedesca di Michał Winiarski, già qualificati per le Olimpiadi. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 22.30 italiane di mercoledì 22 maggio al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita tra Italia e Germania della VNL maschile.

CALENDARIO COMPLETO VNL MASCHILE 2024: DATE, ORARI E TV

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

PARIGI 2024: IL CALENDARIO COMPLETO DI TUTTI GLI SPORT

STREAMING E TV – La partita Italia-Germania della Nations League di volley maschile 2024 sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su DAZN e volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.