Italia-Corea del Sud oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Mondiali Under 20 2023

Italia-Corea del Sud sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Gli azzurrini sono pronti per questo scontro con gli asiatici che mette in palio la finale: in Argentina la squadra di Nunziata è davvero vicina al proprio sogno, fin qui ha davvero ben figurato e meriterebbe di giocarsi la possibilità di duellare fino alla fine per alzare al cielo il titolo Fifa U20. Chi vincerà? Si parte alle ore 23 italiane di giovedì 8 giugno, diretta tv su Rai Due e diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.

