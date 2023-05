Miami Heat-Boston Celtics stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-3 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in tv la gara tra Miami Heat e Boston Celtics, gara-3 della serie di playoff NBA 2022/2023. Vietato sbagliare per Tatum e compagni, che hanno perso entrambe le sfide in casa e non possono permettersi di andare sotto 3-0 se vogliono recuperare. Più facile a dirsi che a farsi visto che la franchigia della Florida potrà contare sul sostegno del suo pubblico e soprattutto su un Jimmy Butler in forma smagliante. Secondo i bookmakers, saranno comunque i Celtics a partire favoriti. La palla a due è prevista per la notte italiana tra domenica 21 e lunedì 22 maggio alle 02:30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, NOW e NBA League Pass.